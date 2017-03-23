欧盟行将正式否决德意志交易所与伦敦证交所合并案--消息

路透法兰克福/布鲁塞尔3月22日 - 四名熟知情况的消息人士周三称，欧盟执委会即将否决德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并计划，从而令创立欧洲最大交易所的计划化为泡影。

欧盟执委会、伦敦证券交易所和德意志交易所都不予置评。

消息人士称，否决的决定将在几天内公布。

一名消息人士称预计裁决将在3月29日作出，但宣布时间可能推后。英国政府将于下周三启动退欧程序。

在伦敦证券交易所上月不同意欧盟执委会有关出售MTS Italian交易平台的要求后，两家交易所合并获得监管批准的机会渺茫。

此合并案若遭驳回，将为分别位于伦敦及法兰克福的两大交易所的经营策略打上问号。过去十年间，伦敦证券交易所与德意志交易所已进行过五次合并尝试。(完)