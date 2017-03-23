欧盟行将正式否决德意志交易所与伦敦证交所合并案--消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福/布鲁塞尔3月22日 - 四名熟知情况的消息人士周三称，欧盟执委会即将否决德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的合并计划，从而令创立欧洲最大交易所的计划化为泡影。
欧盟执委会、伦敦证券交易所和德意志交易所都不予置评。
消息人士称，否决的决定将在几天内公布。
一名消息人士称预计裁决将在3月29日作出，但宣布时间可能推后。英国政府将于下周三启动退欧程序。
在伦敦证券交易所上月不同意欧盟执委会有关出售MTS Italian交易平台的要求后，两家交易所合并获得监管批准的机会渺茫。
此合并案若遭驳回，将为分别位于伦敦及法兰克福的两大交易所的经营策略打上问号。过去十年间，伦敦证券交易所与德意志交易所已进行过五次合并尝试。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。