《焦点》欧洲当局在巴黎恐怖袭击前忽视了多个“警报”

路透巴黎11月23日（记者 John Irish/Robert-Jan Bartunek/Orhan Coskun） - 曾经有多次机会阻止巴黎恐怖袭击案嫌犯。

1月，土耳其当局在边境扣留了后来参与巴黎恐袭案其中一名自杀式炸弹袭击者并将其遣送至比利时。一名土耳其安全消息人士对路透称，当时土耳其当局告诉比利时警方，Brahim Abdeslam已经“变得激进”，涉嫌在叙利亚加入“伊斯兰国”。

Abdeslam在比利时接受盘问时否认与武装分子有任何关系，随后被释放。他的兄弟Salah也被释放。比利时当局称，这两人有恐怖主义意图的证据不足。

11月13日，Abdeslam在巴黎Le Comptoir Voltaire餐厅实施自杀式炸弹袭击，自己被炸死，并炸伤了另外一人。Salah也涉嫌参与了袭击，目前在逃。

在法国，Ismail Omar Mostefai的名字在“S”（国家安全）名单上，该名单针对那些对国家安全构成威胁的人。Mostefai在巴黎巴塔克兰剧院内引爆了炸弹背心，他是阿尔及利亚裔法国人。法国警方消息人士指出，Mostefai于2010年被加入了该名单。

土耳其警方也认为Mostefai是一名与“伊斯兰国”有关的恐怖主义嫌疑人。土耳其政府一名高官表示，土耳其2014年和今年6月书面告知了法国有关Mostefai的情况。提醒被忽视，法国上周才做出答复，但袭击已经发生。

第四名袭击者2013年至少四周没有向法国警方报到，当局随后发布逮捕令。那时他已离开了法国。

警方、情报部门和安全机构在上述情况下都有机会扣留部分巴黎恐怖袭击者。

他们没有这么做。这有助于解释伊斯兰武装分子如何能组织袭击。安全机构称，每一个错误都有其解释。他们认为问题出在沟通疏忽、追踪武装分子嫌疑人的能力不足、未能根据情报采取行动、一些国家缺乏资源和想成为圣战分子的人数激增。

但路透对巴黎恐怖袭击中一些错过的警报和沟通不畅进行的深入研究展示了欧洲反恐部门面临的很多困难以及保护欧洲安全能力的匮乏。

“安全部门预计会发生情况，但不知道会在哪里发生，”法国参议院圣战网络调查委员会负责人Nathalie Goulet表示。

很多人认为比利时是欧洲安全中的薄弱环节。

“他们没有英国军情五处（MI5）或是法国内政安全局（DGSI）这样的部门，”法国前反恐部门DST前负责人Louis Caprioli说道。

比利时首相夏尔·米歇尔（Charles Michel）为比利时安全部门进行辩护，称他们完成了“艰巨的任务”。法国总统奥朗德也表扬了法国的安全部门；法国安全部门在巴黎恐怖袭击案发生五天后追踪并击毙了他们认定的幕后主谋Abdelhamid Abaaoud。

欧洲刑警组织称，一直在向比利时和法国当局提供情报，但一些国家在分享情报方面的表现胜过其他国家。(完)