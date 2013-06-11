独家:欧盟料无条件批准达美航空收购维珍航空股权--消息

2012年11月11日达美航空宣布将收购维珍航空后拍到的达美航空及维珍航空的飞机模型。 REUTERS/Brendan McDermid

路透布鲁塞尔6月10日 - 达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)料将获得欧洲监管机构无条件批准，准许其从新加坡航空(SIAL.SI)手中收购维珍航空(Virgin Atlantic)49%的股权，使其可以更好地与欧洲市场其他同行展开竞争。

三位知情消息人士周一表示，欧盟执委会并不认为该交易会妨碍竞争。欧盟执委会作为泛欧监管机构负责审查该案。

达美航空和维珍航空去年12月宣布该交易。其中包括建立一家合资机构，使两家公司在欧洲最繁忙的机场--希思罗机场提供更多航班。

该协议旨在提高达美航空的竞争力，更好地与行业领军者United Continental (UAL.N)及美国航空竞争。美国航空与英国航空的结盟，令其主导着英美间的航线。

“欧盟执委会可能批准该交易，并且不附带任何条件限制，”其中一位消息人士表示。由于事涉敏感，该消息人士拒绝说明身份。

该执委会发言人则拒绝对此置评，也暂未获得维珍航空的评论。欧盟执委会定于6月20日就该交易做出决定。

美国监管机构也在审查该交易。反垄断律师之前表示，当局可能担心，一旦他们建立起合资企业，二者彼此之间的竞争积极性可能下降。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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