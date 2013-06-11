独家:欧盟料无条件批准达美航空收购维珍航空股权--消息

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透布鲁塞尔6月10日 - 达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)料将获得欧洲监管机构无条件批准，准许其从新加坡航空(SIAL.SI)手中收购维珍航空(Virgin Atlantic)49%的股权，使其可以更好地与欧洲市场其他同行展开竞争。
三位知情消息人士周一表示，欧盟执委会并不认为该交易会妨碍竞争。欧盟执委会作为泛欧监管机构负责审查该案。
达美航空和维珍航空去年12月宣布该交易。其中包括建立一家合资机构，使两家公司在欧洲最繁忙的机场--希思罗机场提供更多航班。
该协议旨在提高达美航空的竞争力，更好地与行业领军者United Continental (UAL.N)及美国航空竞争。美国航空与英国航空的结盟，令其主导着英美间的航线。
“欧盟执委会可能批准该交易，并且不附带任何条件限制，”其中一位消息人士表示。由于事涉敏感，该消息人士拒绝说明身份。
该执委会发言人则拒绝对此置评，也暂未获得维珍航空的评论。欧盟执委会定于6月20日就该交易做出决定。
美国监管机构也在审查该交易。反垄断律师之前表示，当局可能担心，一旦他们建立起合资企业，二者彼此之间的竞争积极性可能下降。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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