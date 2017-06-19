大众汽车品牌CEO预计新款车将成功助推利润和销售

路透柏林6月16日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)品牌执行长Herbert Diess表示，大众汽车在努力提高核心品牌盈利能力方面正取得进步，预计由于一系列新款车的推出，明年业务将表现强劲。

Diess周五告诉路透，今年推出超过10个新款车型，包括高级的Arteon以及改进设计的紧凑型Polo车。这些新款车将刺激需求并有助于公司业务好转。

“我们正在取得良好的进步，”Diess在新一代Polo的推介活动上表示，“2018年将是大众表现强劲的一年，”Diess称，新产品总归会有助于利润的。

大众品牌第一季营运利润率从上年同期的0.3%提高至4.6%，虽仍落后于法国对手标致雪铁龙集团 (PEUP.PA)以及雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)，但接近直至2025年的长期目标6%。

Diess称，大众汽车2017年的目标是保持该品牌第一季的表现。该品牌第一季营运利润较上年同期的7,300亿欧元提高到了8.69亿美元。

“最重要的是未来几个月的产品攻势，”Diess称。(完)