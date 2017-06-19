大众汽车品牌CEO预计新款车将成功助推利润和销售

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月16日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)品牌执行长Herbert Diess表示，大众汽车在努力提高核心品牌盈利能力方面正取得进步，预计由于一系列新款车的推出，明年业务将表现强劲。
Diess周五告诉路透，今年推出超过10个新款车型，包括高级的Arteon以及改进设计的紧凑型Polo车。这些新款车将刺激需求并有助于公司业务好转。
“我们正在取得良好的进步，”Diess在新一代Polo的推介活动上表示，“2018年将是大众表现强劲的一年，”Diess称，新产品总归会有助于利润的。
大众品牌第一季营运利润率从上年同期的0.3%提高至4.6%，虽仍落后于法国对手标致雪铁龙集团 (PEUP.PA)以及雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)，但接近直至2025年的长期目标6%。
Diess称，大众汽车2017年的目标是保持该品牌第一季的表现。该品牌第一季营运利润较上年同期的7,300亿欧元提高到了8.69亿美元。
“最重要的是未来几个月的产品攻势，”Diess称。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。