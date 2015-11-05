德国将重新检测大众汽车尾气排放 穆迪下调大众债信评级

路透柏林11月4日 - 德国将重新测试大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的全部车款，以判断它们的真实排放水平；六周来该公司披露的新消息，造成其迄今最大企业丑闻，迫使德国政府采取行动。

德国交通部长多布林德(Alexander Dobrindt)表达了他对大众汽车的“恼火“，他周三称，目前以大众、奥迪、斯柯达和Seat品牌出售的所有车款，无论是柴油还是汽油引擎汽车，都将进行二氧化碳和二氧化氮排放测试。

随着危机恶化，大众汽车表示，已告知美国和加拿大经销商停止出售其3.0升V6 TDI柴油引擎的新款车。与此同时，债信评级机构穆迪下调了该公司的评级。

大众汽车周二表示，该公司又发现80万辆汽车的二氧化碳排放数据存在“矛盾”。大众汽车表示，最新爆发的这项问题，可能令该公司面临约20亿欧元(21.9亿美元)的经济风险，受影响的多数为小型柴油引擎与一汽油引擎。

最新披露的消息使危机加剧，此前这项危机一直聚集于大众汽车在美国柴油车氮氧化物排放测试中如何作弊的问题上。

大众汽车是欧洲最大汽车业制造商，也是德国最大雇主，在德国有逾75万名员工，一直是德国工程实力的标志。

周二披露的消息也是汽油引擎车款首次卷入本次危机。

大众称，受影响的80万辆汽车大多使用柴油发动机，如大众最畅销的高尔夫、奥迪A3掀背车以及斯柯达明锐(Skoda Octavia)；但有两款是汽油引擎车：大众Polo和奥迪A1。

穆迪称已因这项披露下调大众信用评级至A3/P-2，展望为负面。

大众称已通知美国和加拿大的经销商和监管机构，将于12月召回使用1.8T和2.0L汽油引擎的某些车辆。

大众对美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)表示，公司将召回大约92,000辆汽车，即在美国销售的部分2015年和2016年款捷达、帕萨特、高尔夫和甲壳虫。

大众发言人称，还将另外在加拿大召回17,000辆汽车。

大众股价收跌9.5%，市值又蒸发逾30亿欧元(33亿美元)，自丑闻爆发以来总共蒸发了240亿欧元，几乎占到三分之一。(完)