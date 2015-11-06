欧洲市场大众豪车也装有美国监管部门所称的舞弊软件

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林11月5日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周四表示，欧洲的豪华柴油车也安装了美国监管机构所称被用于排放检测舞弊的软件。
美国监管机构周一表示，美国大约10,000辆大众汽车--包括部分奥迪和保时捷车型--都安装了辅助排放控制装置(AECD)，掩盖了氮氧化物排放量可能达到允许值九倍的事实。氮氧化物是一种可引起雾霾的化学物质。
美国监管机构称，大众没有告知他们，豪华运动型车(运动休旅车，SUV)使用的3.0升大排量发动机安装了这种设备。这使大众排放丑闻进一步扩大，之前主要集中于销量较大的小排量发动机汽车。
大众汽车周四对路透表示，欧洲市场销售的汽车亦安装了AECD。欧洲是大众汽车最大的市场，占公司总销量的40%左右。
该公司在回复电子邮件时没有说明欧洲有多少辆车安装了这种软件，但并未排除美国市场舞弊车辆总数超过10,000辆的可能。巴克莱分析师称，欧洲的数字可能会是美国的20倍。
美国国家环境保护局(EPA)的指控迫使保时捷北美部门停止销售2014至2016年款柴油卡宴SUV，直至进一步通知；受影响的奥迪A6、A7、A8和 Q5车型将停止在美国交货。
在欧洲，大众汽车已面临召回850万辆搭载小排量柴油发动机的汽车。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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