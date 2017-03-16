独家：欧盟警告当欧洲央行开始收紧政策 银行业坏账风险或上升

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透布鲁塞尔3月15日 - 路透看到的一份欧盟内部文件显示，当欧洲央行缩减其经济刺激计划，欧盟银行业总计1万亿欧元(1.1万亿美元)的即坏账带来的风险可能上升。
2008年全球金融危机后，银行业不良贷款(坏账)增加，因公司和家庭无力偿还债务，从而削弱了银行发放新贷款的能力。
欧盟国家代表和监管机构起草的这份报告称，尽管希腊和意大利等经历了长时间经济危机的国家坏账问题更为严重，但由于坏账问题可能外溢，因此“整个欧洲”都可能被波及。
报告附上的一份文件显示，“如果货币宽松度有所下降，”坏账给整个欧盟银行系统构成的风险可能上升。
这份文件将提交4月7-8日举行的应对坏账问题的欧盟财长会议讨论，更详尽的版本预计将在春季公布。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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