独家：欧盟警告爱尔兰称企业税务调查对象可能不限于苹果

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透布鲁塞尔6月20日 - 一位知情消息人士周五表示，欧盟执委会已知会爱尔兰，对该国的查税行动有可能调查更多企业。此前执委会已宣布对苹果爱尔兰分公司进行正式调查。
欧盟正在调查爱尔兰、卢森堡和荷兰是否为了吸引投资和就业，协助大型企业在包括欧盟成员国在内的其它国家避税。
企业利润转移近几年受到国际关注，此前有报导披露了苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)等企业是如何通过复杂的公司架构来实现避税的。
欧盟执委会怀疑爱尔兰对于苹果公司的税务裁定过度宽松，帮助苹果为数百亿美元利润实现避税，执委会已要求爱尔兰政府提供有关苹果税务裁定的信息。
执委会官员称，他们认为其他公司也因宽松待遇而受益，希望爱尔兰能改变做法，让企业无法通过爱尔兰向避税天堂转移那么多的利润。
“执委会已知会爱尔兰，如果不解决这个问题，将有可能调查其他公司，”前述消息人士称，但没有指明都是哪些公司。
苹果否认得到爱尔兰当局的优待。爱尔兰、荷兰和卢森堡称，他们的所有税务裁定都符合国际作法。
如果欧盟执委会能证明爱尔兰的税务操作不符合国际准则，执委员可以将相关的企业避税视为一种补贴形式，而这必须予以阻止，甚至需要补缴。
在被问及对爱尔兰的警告时，欧盟执委会竞争政策发言人Antoine Colombani说：“欧盟执委会知会爱尔兰当局的内容是，有关苹果的个别税务裁定上，执委会对于爱尔兰遵守欧盟国家协助规定情况存在严重质疑。”
爱尔兰财政部发言人则表示，并未知悉欧盟警告一事。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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