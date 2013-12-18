中国欢迎对话解决中欧红酒贸易摩擦

路透北京12月18日 -中国商务部周三称，中方欢迎通过双边对话和磋商来解决与欧盟的葡萄酒贸易摩擦问题，反对将葡萄酒案与光伏案挂钩的解读。

商务部从7月起对原产于欧盟的进口葡萄酒进行“双反”（反倾销和反补贴）调查。外界普遍认为此举是欧盟对中国光伏双反的一个报复措施。

商务部新闻发言人沈丹阳在月度例行新闻发布会上表示，中国对欧盟葡萄酒的双反调查并非贸易报复。

“中方从未将该案与任何其他针对中国产品的贸易摩擦案挂钩，也反对将葡萄酒案与光伏案挂钩的解读。”

沈丹阳指出，葡萄酒案是应中国产业申请，商务部经依法审查认为满足立案条件后发起的正常贸易救济调查。

“中方欢迎中欧双方产业间进行磋商，以寻求贸易摩擦的化解之道。中方愿意为此提供便利。”

“据我了解，中欧双方业界已经开始进行接触，我们希望双方能谈出一个积极的结果。”沈丹阳说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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