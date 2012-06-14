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职场管理 | 2012年 6月 14日 星期四 16:36 BJT

欧盟计划用法律确保董事会女性成员配额

路透柏林6月14日电---德国《商报》(Handelsblatt)周四报导称，欧盟委员会计划引入一项强制企业增加董事会女性成员数量的法律。

报导援引消息人士的说法称，欧盟司法专员Viviane Reding想在10月份提交一项指令草案。

该法律将强制要求上市公司在2020年前确保女性至少占董事会成员的四成。

报导称，欧盟委员会目前正评估该草案的影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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