欧盟计划用法律确保董事会女性成员配额

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透柏林6月14日电---德国《商报》(Handelsblatt)周四报导称，欧盟委员会计划引入一项强制企业增加董事会女性成员数量的法律。
报导援引消息人士的说法称，欧盟司法专员Viviane Reding想在10月份提交一项指令草案。
该法律将强制要求上市公司在2020年前确保女性至少占董事会成员的四成。
报导称，欧盟委员会目前正评估该草案的影响。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。