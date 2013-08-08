欧盟暂不对中国太阳能电池板征收反补贴税

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透布鲁塞尔8月7日 - 欧盟执委会周三表示，将继续对中国太阳能面板进行反补贴调查，但决定不征收临时关税。
中国和欧盟经过六周的谈判，在7月达成协议平息了双方最大的贸易争端。协议对中国太阳能面板出口施加限制，从而避免了一场涉及从葡萄酒到钢铁等诸多产品的大规模贸易战。
除了反倾销调查之外，欧盟执委会的执行机构去年11月也对中国出口的太阳能面板、电池和晶圆进行反补贴调查，并有九个月时间决定是否征收临时反补贴税。
虽然欧盟委员会决定不采取临时性措施，但必须在12月5日之前决定是否征收最终的反补贴税。
“在不征收临时关税的情况下，调查仍将继续，欧盟执委会将继续对该案件积极进行调查，以在年底前达成定论，”欧盟在声明中称。
欧盟称，暂不征收临时税的决定并不影响12月的最终决定。
欧盟贸易代表和中方代表上月末同意，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
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