欧盟暂不对中国太阳能电池板征收反补贴税

路透布鲁塞尔8月7日 - 欧盟执委会周三表示，将继续对中国太阳能面板进行反补贴调查，但决定不征收临时关税。

中国和欧盟经过六周的谈判，在7月达成协议平息了双方最大的贸易争端。协议对中国太阳能面板出口施加限制，从而避免了一场涉及从葡萄酒到钢铁等诸多产品的大规模贸易战。

除了反倾销调查之外，欧盟执委会的执行机构去年11月也对中国出口的太阳能面板、电池和晶圆进行反补贴调查，并有九个月时间决定是否征收临时反补贴税。

虽然欧盟委员会决定不采取临时性措施，但必须在12月5日之前决定是否征收最终的反补贴税。

“在不征收临时关税的情况下，调查仍将继续，欧盟执委会将继续对该案件积极进行调查，以在年底前达成定论，”欧盟在声明中称。

欧盟称，暂不征收临时税的决定并不影响12月的最终决定。

欧盟贸易代表和中方代表上月末同意，将中国出口至欧洲的光伏面板最低售价确定在接近现货价的水平。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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