独家：欧盟拟就不锈钢管进口关税向WTO投诉中国（更新版）

(新增近期贸易冲突细节)

* 欧盟料本周稍晚提出投诉--消息

* 申诉案希望推翻对欧盟钢管出口品的关税

* 日本已在相关案件中提案抗议中国

* 欧盟此举将升高中欧贸易冲突

路透布鲁塞尔6月11日 - 数名欧盟消息人士周二表示，欧盟计划在世界贸易组织(WTO)提出申诉，抗议中国对不锈钢管进口课征关税，这将为迅速升级的中欧贸易冲突开启新战线。

日本去年12月已就此事投诉抗议中国。

消息人士称，欧盟的申诉案将争取推翻中国对欧盟无缝不锈钢管出口品的课税措施，受到影响欧盟企业包括西班牙Tubacex S.A (TUBA.MC)及德国Salzgitter A.G(SZGG.DE)等公司。由于事涉敏感，消息人士要求不具名。

申诉报告最快可能在周四或周五就提交，由此向中国发出明确讯号，即欧盟将通过法律行动来抵制任何基于报复目的、而非客观证据而征收的关税。

此前，中国刚刚在上周决定调查欧盟葡萄酒倾销问题，此举明显是针对欧盟计划对中国光伏面板征收临时性关税的报复性回应。光伏面板案是欧盟迄今发起的最大一宗贸易诉讼。

根据世界贸易组织(WTO)的规定，禁止其成员国采取“以牙还牙”的报复性手段，而主张通过严谨的调查来获取相关证据，以证明一国的产业在征收关税前遭受严重损害。

消息人士透露，无缝钢材单独立案，与光伏面板和葡萄酒诉讼分开处理。根据WTO规则，欧盟在规定的有限时间内可以选择与日本提交的诉讼合并为一案处理。

欧盟曾在今年2月赢得了WTO一项裁决，即中国对从欧盟进口的X光扫描仪征收关税的做法不当。日内瓦的裁定委员会指出，中国对该产品征收关税的决定没有经过正确周密的调查。

一名欧盟外交官说，在X光扫描仪申诉一案上的胜利让鼓舞了欧盟。X光扫描仪申诉是欧盟对中国贸易保护措施发起的首次挑战。

“欧盟执委会非常确信中国的报复行为已被认定，因此执委会认为他们有很大的几率获胜，”该消息人士说。

另一名消息人士表示，欧盟执委会将在代表欧盟启动申诉之前，于周四知会中国。欧盟贸易部长将于周五在卢森堡举行会议。

无法立即联系到欧盟执委会贸易问题发言人进行置评。

日本此前亦就中国对日本产不锈钢无缝钢管征收反倾销税一事向WTO起诉中国。

日本生产此种钢管的企业包括新日铁住金(5401.T)等公司。

日本2011年对中国的不锈钢钢管出口值达到58亿日圆(5,850万美元)。欧盟对中国的此类出口值估计也有数千万欧元。(完)

(编译/审校 蔡美珍/高琦/侯向明/王洋)

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