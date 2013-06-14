欧盟将中欧不锈钢管争端诉诸WTO

路透日内瓦6月13日 - 世界贸易组织(WTO)表示，欧盟周四在该组织提出申诉，抗议中国对进口不锈钢管征收反倾销关税。六个月前日本已提起类似申诉。

欧盟的这项申诉主要针对中国建设新电厂所需要的高质钢制品，这对于其计划升级并清理电力设施至关重要。

中国钢铁行业发现其无法以像日本和欧盟同业那样低廉的价格生产相同的商品。中国怀疑该进口产品定价不公平，并对此征收反倾销关税。中国钢铁行业规模迄今全球最大。

“欧盟认为，无论从程序还是从实质层面看，反倾销关税都违反WTO法规，”欧盟在一份声明中称。“对欧洲产品征收9.7-11.1%的关税严重妨碍其进入中国市场。”

这项法律申诉证实了此前欧盟消息人士周二对路透披露的一项计划。之前双方有关中国大量出口低价光伏面板之争引发了一系列“以牙还牙”的贸易报复行动。

中国一外交人士表示，对钢征收关税不是什么新鲜事，中国在按规办事；欧盟希望传递一种讯息，即其非常关注中国采取的举措。

“目前势在必行的，是双方抓紧时间开始就太阳能电池板的协商。”

欧盟一位外交人士称，欧盟执委会下周将与中方就太阳能电池板问题举行会谈。

欧盟的这项申诉打开WTO法律程序的倒计时，中国有60天时间与欧盟进行会谈以解决这场纠纷。

欧盟称，日本与中国的协商失败。欧盟亦参加了双方的协商。

目前尚未拿到欧盟申诉细节，但WTO称其引述了WTO反倾销协议条款和关贸总协定第六条，这与之前日本申诉引用的条款相同。(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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