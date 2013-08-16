欧盟请求WTO就中欧不锈钢钢管关税争端进行裁决

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔8月16日 - 欧盟周五表示，已经请求世界贸易组织(WTO)就中国对进口自欧盟的高性能不锈钢无缝钢管课征反倾销税进行裁定。
欧盟在6月向WTO提起申诉，并在7月举行过谘询会议，但是中欧此项争端并未获得解决。如今欧盟要求WTO成立一个小组就此作出裁决。(完)
(编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。