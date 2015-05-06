欧盟外交事务负责人称也门冲突令基地组织有机可乘

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月6日 - 欧盟外交事务负责人莫盖里尼周三称，也门冲突令基地组织有机可乘，需要进行国际斡旋而不是单方面的行动以结束暴力活动。
莫盖里尼在访问北京时对学生们说道，也门局势非常危险。
“我认为这非常危险，因为基地组织正试图趁虚而入，也门越发失去法律制约，”莫盖里尼在北京大学说道。
“我们需要尽全力进行国际斡旋。因为我们知道单方面行动总体上不会奏效，特别是也门冲突有着深层的国内根源，而且还卷入了复杂的地区局势。”
莫盖里尼称，欧盟感激中国帮助在也门撤侨，并呼吁中国更多的介入危机，特别是也门危机也可能对中国产生影响。
“也门安全局势不只影响欧洲，也可能影响中国，”莫盖里尼说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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