焦点：欧元和日圆走强 央行低利率谜题难解

图中为百元面额欧元和万元面额日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦4月5日 - 欧洲央行和日本央行越是放松货币政策，他们似乎就越无法抑制本币汇率。

由于担心通货紧缩，今年这两家央行都在极力放松货币政策，其广度和深度都超过市场预期。

但欧元和日圆非但没有走软，反而大幅走强。欧元和日圆分别是这两家央行宽松政策影响整体经济和通胀前景的重要途径。

欧元兑美元EUR=上周升破1.14美元，为近六个月来首次；日圆兑美元JPY=则站在17个月高位，录得2009年以来最大季度涨幅。

(欧元自12月以来上涨：tmsnrt.rs/1q2uen0

日圆今年迄今上涨：tmsnrt.rs/1q2uylU)

这两种货币的坚挺表现说明，如果说通胀会逐渐侵蚀某种货币的购买力的话，那么反之亦然，即低通胀会使货币保持购买力。这也提醒我们，长期而言，那些低通胀和低利率的货币，其汇率通常会比较强势。

欧元区通胀率略低于“零”，近几年不大可能重返欧洲央行设定的略低于2%的目标水平，而日本更是在过去20年的大部分时间里疲于应对通缩。

由于市场现在普遍预期美国今年升息次数减少，短期投机性资金流入也推动了这些货币的涨势。

根据外汇交易圈子里流行的“利差交易”理念，应当卖出低收益货币，买入收益更高的货币。

但有证据显示，那些人均GDP增速和生产率较高、拥有国际收支盈余和高储蓄率的发达经济体，他们的货币在较长期内的表现会更佳。

英国卡斯商学院(Cass Business School)、德国智库DIW和国际清算银行的研究表明，一个国家的利率对实质货币汇率的影响度只有18%。

这比通胀率(16%)对汇率的影响略高，又稍微低于生产率(20%)的影响，但远低于该国出口商品的质量差值对汇率的影响，后者对各国实质汇率的影响度接近50%。

“我们经常看到，通胀率和利率较低国家的货币往往具有强劲的实质汇率，”一个欧洲国家央行的经济学家说。

**全球资金流动减速**

尽管欧元区和日本存在各种各样的经济难题，但欧元与日圆仍受到多项经济结构性因素的支撑，包括较高的储蓄率、经常帐盈余以及生产率。

欧元区去年经季节调整后的经常帐盈余为3,200亿欧元，也就是说，这些钱需要离开欧元区才能防止欧元升值。

如此大规模的存款就是德意志银行提出的“欧元过剩”理论，即由于存款利率和债券收益率为负，导致欧元区资产名义回报极低，投资者将在海外寻找更高收益。

但全球经济的脆弱前景压缩了投资者的风险胃纳，令这些资金大多数留在欧元区，也让德银作出的欧元明年将降至0.85美元的预估受到越来越多的审视。

自2008年全球危机以来，资本流动的构成已发生变化。危机削弱了利差对汇率的影响。

对利差最为敏感的债券和股票市场投资流动则一蹶不振。

与此同时，对央行政策行动敏感程度较低的外商直接投资(FDI)在决定汇率时所扮演的角色日益吃重。

瑞银的研究显示，名义资本流动在全球国内生产总值(GDP)的占比，已从2007年的超过20%，大幅滑落至去年的6%左右，主要因为投资组合流动降低。

“央行政策对汇率的影响力可能不若以往，特别是从利差角度看，”瑞银全球经济董事总经理Paul Donovan表示。

“试图影响本币价值的央行，可能也需要反思这其中隐含的变化。”

在全球利率位于纪录低点的情况下，汇率是央行决策者所剩少数能够提振竞争力与成长的杠杆工具之一。

这就是早在2010年巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)就提出的所谓“货币战”。

正如欧洲央行与日本央行所见，想在这场竞赛中取胜的难度未曾稍减。(完)