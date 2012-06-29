欧元区官员建议尽早设立统一的银行业监管机构--文件

路透布鲁塞尔6月29日电---根据周四欧盟峰会上起草的一份文件,欧元区财政官员已向该地区领导人提议,尽早设立欧洲央行参与在内的单一银行业监管机构.

该文件称,一旦这一监管机构成立,欧元区永久援救基金欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)就可能获准直接对受困银行进行资本重组,而不是必须向相关政府发放贷款.

据路透获悉的文件显示,任何直接放贷都将必须附加"适当的条件",包括遵守国家救助规则.

德国反对直接利用欧元区救助机制对银行进行资本重组,因这些救助机制是用来向国家提供援助,并非金融机构.

文件显示,在欧元区银行业监管机构成立之前,将"与欧洲央行一起制定临时解决方案",但文件并未详细说明.

文件也表示,应以"灵活和高效的方式"利用欧元区救助基金来稳定市场.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 张明钧/张涛

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