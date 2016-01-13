欧盟执委会表示将于未来几个月讨论中国贸易地位

“鉴于对国际贸易与欧洲经济的重要性，必须从各个重要角度评估这个问题，”蒂默曼斯在欧盟执委会会议后表示，“将在未来几个月进行讨论。”

他表示，“如果届时有必要采取与这项议题相关的措施，将必须对这些个别措施的冲击进行评估。那些都是规定，但我还无法确定会是哪些措施。”(完)