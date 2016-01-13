欧盟执委会表示将于未来几个月讨论中国贸易地位

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔1月13日 - 欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯表示，该会周三就改变中国的国际贸易地位的政治敏感问题进行辩论，并同意进行更多讨论与分析。
“鉴于对国际贸易与欧洲经济的重要性，必须从各个重要角度评估这个问题，”蒂默曼斯在欧盟执委会会议后表示，“将在未来几个月进行讨论。”
他表示，“如果届时有必要采取与这项议题相关的措施，将必须对这些个别措施的冲击进行评估。那些都是规定，但我还无法确定会是哪些措施。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。