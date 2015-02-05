欧洲议会议长警告希腊不要让国家面临破产风险--报载

路透柏林2月4日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)在接受报纸采访时表示，希腊新政府必须坚守对欧洲盟国的承诺，否则将面临国家破产的风险。

“如果希腊单方面改变协议，对方也没义务继续遵守，”他在专访稿的预览摘要中表示。这份专访定于周四发表于德国商报(Handelsblatt)。

“届时不会再有资金进入希腊，该国将无法自行融资，”报纸援引舒尔茨的话称。

他说，希腊政府别无选择，只能坚守对欧洲伙伴的承诺。他还指出，惟有如此，这些伙伴国才能讨论是否给予希腊宽大待遇。

在被问及可能有哪些宽待时，舒尔茨说，可以用其它方案来代替严厉的撙节措施。他补充道，他和欧盟执委会主席贾克都不是撙节政策的拥护者。

“欧盟的每位成员都准备好为希腊提供社会救济，但那只有在以目前协议为基础的情况下才会发生，”他表示。

舒尔茨还表示，如果希腊总理齐普拉斯想追回希腊人在金融危机时期流至海外的资金，欧盟将准备予以协助。

“如果齐普拉斯提出要求，我们会想方设法尽可能地提供这些在其他欧洲国家资产的资金管道。而这也包括那些和欧盟有税务协议国家中的帐户，”舒尔茨表示。

希腊的左翼新政府要求结束国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行以及欧盟执委会这“三驾马车”对该国的改革监督。

舒尔茨表示，新政府要肩负起改革的责任，并称“如果希腊这么作，我们根本不需要三驾马车。”

他表示，没有理由再派遣官员到雅典，然后在那边被视为“地方长官”。舒尔茨说，希腊财长大可以与欧盟执委会以及欧元集团的欧元区财长直接对谈。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 龚芳/李婷仪)

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