泛欧交易所IPO拟最多筹资11.6亿欧元

路透巴黎6月10日 - 欧洲金融市场运营商--泛欧交易所计划在首次公开发行(IPO)中筹资最多11.6亿欧元，并预计在未来三年中营收重获增长。该公司在IPO中的估值达17.5亿欧元(23.8亿美元)。

该交易所集团表示，计划在2016年之前几年获得5%的营收年增长率，扭转2012和2013年的下滑颓势。

本次IPO中，泛欧交易所的母公司--洲际交易所(ICE)(ICE.N)将出让泛欧交易所最多60%的资本，或4,210万股，还有最多10%的超额配售选择权。每股定价预计在19-25欧元。

欧洲机构投资者团队将以较IPO价格折让4%的价格吸纳泛欧交易所33.4%股份，以此安抚当地监管者对其可能又遭外企收购的担忧。

这部分投资者同意至少持股三年，包括法国的巴黎银行(BNPP.PA)和兴业银行(SOGN.PA)、荷兰银行、比利时政府投资机构SFPI、欧洲清算机构Euroclear以及葡萄牙Banco BPI (BBPI.LS)旗下的一个部门。

此外，法国公用事业公司GDF Suez GSZ.PA 和比利时银行KBC Bank NV (KBC.BR)也分别同意持有约1%的泛欧交易所股权。该交易所在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔和里斯本提供股票、固定收益和衍生品的交易所服务，近来已获英国金融监管机构批准，可提供全方位证券交易业务。

“很高兴我们拥有这些‘优先股东’，这明显是信心的表现，对泛欧交易所的前景来说实在是太好了，”执行长Dominique Cerutti在记者会上说。

泛欧交易所的主要竞争对手为伦敦证券交易所(LSE.L)、德意志交易所 (DB1Gn.DE) 和美国交易所运营商BATS Global Markets BATS.Z旗下的BATS Chi-X Europe。泛欧交易所称，计划实现交易品种多元化，扩大衍生品和上市交易基金(ETF)的范围，在逐渐复苏的欧洲IPO市场夺回份额。

Cerutti表示，泛欧交易所计划未来三年每年营收提高5%，目前正在实施的成本削减行动应会有助于集团在未来三年将未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)从目前的42%提高至45%。

泛欧交易所招股书上称，2011年营收5.57亿欧元，2012年和2013年则分别降至4.95亿和4.82亿欧元。

据路透计算，基于泛欧交易所对第一季净利将在3,600万美元的预期，该公司每股19-25欧元的定价市盈率(本益比)将在12.5-16.4。据汤森路透数据，伦敦证交所(LSE)市盈率为17.9，德意志交易所(Deutsche Boerse)为14.8。

6月19日将揭晓最终的IPO价格以及发行股份的确切数字，该股随后一天将在巴黎、阿姆斯特丹以及布鲁塞尔的常规市场交易，股票代码为'ENX'。

洲际交易所去年以110亿美元将纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)收入囊中。当时这家美国交易集团承诺将分拆泛欧交易所。

荷兰银行、摩根大通以及兴业银行将作为此次IPO的联席全球协调人。(完)

(编译 朱晓军/郑茵/孙茉莉; 审校 田建华/李婷仪/徐文焰)

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