综述：欧元区财长对希腊提出更多要求 推迟做金援决定

路透布鲁塞尔7月11日 - 疑虑重重的欧元区财长周六对希腊提出更多要求，如果希腊总理齐普拉斯想要他们开始就第三轮援助进行谈判，保全希腊欧元区成员国的地位，就不能仅限于他已接受的严厉节支措施。

有官员称，欧元区财长们推迟到周日决定是否建议开始对希腊发放新贷款的谈判，他们要求希腊首先做出更多承诺，这些承诺有关产品市场自由化、劳动法、私有化、国家改革和减少更多国防支出，还有一项在下周批准几项关键法律的承诺。

欧元集团周日将继续开会，开会时间比另外一场欧元区领导人的会议早五小时，后者将决定希腊在欧元区的命运。

欧元集团周六开了九个小时的会议，结束时已是半夜，欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者表示，谈判过程非常艰难，周日0900GMT时将继续开会。

“会上讨论了信誉和信任问题，当然也讨论了金融问题，”他说。

德国财政部拿出一份研究报告，要求希腊要么实施力度更大的措施，要么就暂时退出欧元区五年，后者等于变相地将希腊从欧元区开除。德国的态度突显他们非常不愿意在希腊自2010年以来接受两轮总计2,400亿欧元的援助后，再向它提供援助。

这已经不知道是第几次就希腊债务危机举行的紧急会议了，财长们在抵达会场时无不表达他们对齐普拉斯的不满和愤怒。希腊现在岌岌可危，眼看就要坠入经济深渊，除非它能在周一金融市场开市前赢得新援助的承诺。

欧盟官员预计，到周末结束时会达成协议，维持希腊运作。但其他18位财长一致认为，希腊左翼政府必须采取进一步举措，使他们相信希腊会履行新的承诺，并偿还债务。

**要么建立信托基金，要么暂时退出？**

部分财长在敦促希腊周一尽早做好立法，尤其是上调增值税的问题。

德国财长朔伊布勒在会上展示的研究报告要求，希腊要么将价值500亿欧元的国家资产转入一支信托基金，专用于偿债，要么就暂时退出欧元区五年时间，这个期间它的部分债务将被减记。

数位官员表示，会上没有人明确提出希腊退欧的可能性。

其他几位官员表示，大家对希腊缺乏基本信任，因为这么多年来，希腊总违反自己的诺言，激进左翼的齐普拉斯政府上台六个月以来，表现反复无常，态度挑衅。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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