欧洲5月汽车销量劲增16% 创年内最大增幅--ACEA

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林6月16日 - 周四公布的行业数据显示，5月欧洲汽车销量创下年内最大增幅，受到多个市场销售日多一天提振。当月销量及高端品牌车销量均出现双位数增长。
欧洲汽车工业协会(ACEA)的数据显示，5月在欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)登记的新乘用车增长16%至133万辆。
该协会在声明中称，“展望未来，预计市场将维持积极动能”。两周之前，该协会将欧洲汽车销量增幅预期从2%上调至5%。
今年头五个月欧洲汽车交付量增长9.7%至658万辆。
欧洲前五大汽车市场中有四个市场的销量录得双位数增长，意大利和法国分别以27%和22%登记量增幅获得冠亚军，该地区第一大市场德国的增幅为12%。
ACEA称，雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和菲亚特克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)旗下的菲亚特销量分别跳涨34%和27%，是上月增长的主要贡献来源。
不过在豪车领域，德国车企戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马汽车(BMWG.DE)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪表现亦不俗，梅赛德斯、宝马和奥迪品牌的销量分别增长15%，22%和20%。
ACEA数据显示，欧洲最大车企--大众汽车集团整体销量增加8.8%，为自去年9月排放测试作弊丑闻曝光后，九个月来的最高月度涨幅。
ACEA的数据还显示，通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下欧洲部门欧宝(Opel Group)销量则增长12%，福特汽车(F.N)增加7.8%。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 杜明霞/王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。