欧洲5月汽车销量劲增16% 创年内最大增幅--ACEA

路透柏林6月16日 - 周四公布的行业数据显示，5月欧洲汽车销量创下年内最大增幅，受到多个市场销售日多一天提振。当月销量及高端品牌车销量均出现双位数增长。

欧洲汽车工业协会(ACEA)的数据显示，5月在欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)登记的新乘用车增长16%至133万辆。

该协会在声明中称，“展望未来，预计市场将维持积极动能”。两周之前，该协会将欧洲汽车销量增幅预期从2%上调至5%。

今年头五个月欧洲汽车交付量增长9.7%至658万辆。

欧洲前五大汽车市场中有四个市场的销量录得双位数增长，意大利和法国分别以27%和22%登记量增幅获得冠亚军，该地区第一大市场德国的增幅为12%。

ACEA称，雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和菲亚特克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)旗下的菲亚特销量分别跳涨34%和27%，是上月增长的主要贡献来源。

不过在豪车领域，德国车企戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马汽车(BMWG.DE)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪表现亦不俗，梅赛德斯、宝马和奥迪品牌的销量分别增长15%，22%和20%。

ACEA数据显示，欧洲最大车企--大众汽车集团整体销量增加8.8%，为自去年9月排放测试作弊丑闻曝光后，九个月来的最高月度涨幅。

ACEA的数据还显示，通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下欧洲部门欧宝(Opel Group)销量则增长12%，福特汽车(F.N)增加7.8%。(完)