负收益率欧洲债券规模降至3万亿欧元以下

路透伦敦5月4日 - 在欧洲收益率为负的欧元计价政府债券，其规模已降至3万亿欧元以下，这可望为欧洲央行的买债计划创造出更多符合购买资格的债券。

欧洲央行旨在提振欧元区通胀率的资产购买计划设有许多标准，其中包括不得买进收益率低于其存款利率的债券。

交易平台Tradeweb的数据显示，4月底时在欧洲收益率低于零的政府债券规模为2.9万亿欧元(3.3万亿美元)；这表明投资人仍准备好倒贴利息借钱给政府。

该规模占了7万亿欧元公债市场的41%，且低于两个月前的略高于3万亿美元。

欧洲央行的负利率政策及其1.5万亿欧元资产购买计划，让整个欧元区的债券收益率、存款户和投资者的报酬都持续承受下行压力。

欧洲央行计划从6月份开始将高评级企业债纳入量化宽松购买范畴，受此影响有更多的企业债收益率已降至负值。

据Tradeweb，在欧洲2.8万亿欧元的投资级企业债市场中，有逾5%的收益率为负值，而3月初时这一比例将近4%。

Tradeweb表示，4月底时约有1,510亿欧元投资级企业债的买入收益率为负，超过3月初时约1,050亿欧元的规模。

欧洲央行尚未决定每月购买企业债的数额，但表示该行可购买总部在欧元区的而非银行类企业发行的投资级债券。

“总体而言，负收益率债券池依然庞大，对投资者而言仍缺乏吸引力，”德国商业银行的利率策略师David Schnautz称。(完)