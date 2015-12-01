调查：欧洲基金11月增持股票 日本股票与债券持仓达数月高位

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦11月30日 - 欧洲投资者在11月提高股票配比至8月以来高位，因其认为货币刺激政策和低油价将继续支撑市场；他们对日本资产的持仓亦达数月高点。
路透在11月17-26日针对16位欧洲基金经理进行的调查显示，他们将股票整体配比提升至47.7%，同时降低现金比重至8.1%的4月以来低点。
在股票投资组合中，投资者将欧元区股票比重降低1个百分点，不过仍高达34.3%。
与此同时，日本股票持仓增至9.1%，为2015年5月以来高点；日本债券持仓增至4.3%，是8月以来最高。
最近两个月，投资者预期欧洲和日本将进一步放宽政策，因此转投欧洲与日本资产。
部分投资者相信，这种宽松的金融环境，加之油价持续偏低，将支撑2016年的经济增长。
“欧元区前景正在改善。在这里，实体经济的各个领域至少在一定程度上已经感受到流动性的充裕，”先锋(Pioneer)多种资产全球投资主管Matteo Germano表示。
他称，在日本，非制造业获利稳健增长，说明经济增长并非全靠出口拉动，“这可能有助于日本抵御新兴市场金融震荡加剧的冲击。”
瑞银全球资产管理的分析师Boris Willems也表达了相对于公债，他更青睐日本和欧元区股票。
虽然Willems等投资者预计市场将继续动荡，但他们认为其中蕴含着不错的进入和退出时机。
基金经理对美国升息相对来说不太紧张，几个人称预期美国在2016年将逐步收紧政策。受访分析师的共识是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月实施2006年来的首次升息。
“我们预期明年将升息两到三次，而且不排除上半年升息一次的可能，但估计不会在第一季，”Candriam资产配置主管Nadege Dufosse表示。“美联储将在向市场传递讯息时极为小心。”
Germano补充道，美国经济的运行态势仍不错。“实现增长的范围更广且力道更强，就业市场的改善或将继续支持内需，”他说。(完)
(编译 徐文焰；审校 王颖)
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