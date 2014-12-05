焦点：2015年欧洲经济成长将赶上中国？逆向分析如是说

图为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦12月4日 - 欧元区2015年经济增速将和中国相当。把两份“逆向分析”的预估综合起来看，就会得出这种令人惊讶的结论。

按以往经验看，分析师预估不准的情况俯拾皆是，他们显然没有料到2008年的全球金融危机。但他们的预估也有准确的时候，而多数人普遍的“共识”并不总是正确的。

根据这种逆向预测，如今虚弱乏力的欧元区经济有可能追上强大的中国。但考虑到油价大幅波动、各国央行政策更加分歧，以及全球债务负担加重，都意味着明年各国经济和金融市场将将剧烈变动，这也不是不可能发生的事。

如果最引人注目的两份逆向分析预测成为现实，这确实就是会发生的情况：摩根大通认为欧元区经济增速可能升至2%，而Fathom Consulting偏激的预估是，中国楼市和信贷泡沫可能破灭，拖累该国经济成长率减缓至2%。

没有分析师认为这些数据是最有可能出现的结果，这是他们个别、相互矛盾的预测；如果中国经济大幅减速，欧元区将难以大幅成长，而全球经济亦将因而受到打击。

然而，抛开一般普罗大众的共识，考量到难以想像的状况，至少逆向分析可提供与众不同的想法，并引发各界的讨论。

许多人对2015年的预测基本与2014年雷同--美元走强，美国公债和其他公债收益率上扬，美国经济表现突出，全球股市进一步上涨，各国央行竭尽所能地防止低通胀转变为通缩。

其中有些预期成为现实，但鲜少有人准确预测到今年美国和全球债券收益率(殖利率)大幅下滑，以及油价崩跌近40%。

以下为逆向分析所预估明年可能出现的情况：

1. 中国爆发危机

中国信贷泡沫破裂，以及坏账问题引发全面性的银行业危机；经济增速锐减至2%--目前中国政府2015年经济成长目标为7.5%。Fathom Consulting认为出现这种情景的机率为35%。

中国影子银行图表：link.reuters.com/sar33w

中国房地产价格图表：link.reuters.com/fab27v

2. 欧元区表现亮眼

欧元区最终摆脱经济停滞，得益于油价下滑、欧元走软、欧洲央行进一步放松货币政策，以及更强健的银行业体系。经济增速快速提高至2%。摩根大通认为有可能出现这种情况，不过该行的基本预期为欧元区增长1.6%，仍远高于接受路透访查逾50位分析师所预期的增长1.1%。

欧元区GDP图表：link.reuters.com/xym86v

3.德债收益率料劲扬

摩根士丹利表示，明年10年期德国公债收益率可能自上月的纪录低位0.69%跳升至1.35%。依据是什么？因为投资者完全相信欧洲央行会放松政策来刺激通胀，而这将推高市场利率。

德债走势已表明大多数人的观点错得有多离谱：市场一年前普遍预计，收益率会在2014年底时达到2.3%。

美德两国公债收益率图表：link.reuters.com/sah92w

4.英国问题可能没那么重要

英国将于明年5月举行议会选举，若保守党胜出首相卡梅伦打算就是否退出欧盟进行公投。加之如果苏格兰民族党(SNP)表现强劲，苏格兰独立问题可能会再度浮现，英国政治风险或许会骤增。

不过目前为止，这些问题都尚未对市场产生明显的影响。但在9月苏格兰独立公投举行前不久，英镑曾走低。如果这个可以作为参考，那么投资者或许会在2015年大选前惊慌失措。法国兴业银行警告道，“临近大选时要远离英国资产。”

苏格兰独立公投前不久的英镑波动率图表：link.reuters.com/heg82w

5.美元下挫

金融市场基本一致认为2015年美元将走强，只是涨幅尚有争议。不过。美元今年已累计上涨11%--涨幅基本全是在6月以后录得，2014年为过去30年表现第三佳年度。之后是否会暂作休憩？

美元指数周线涨跌图表：link.reuters.com/kyw92w (完)

(编译 李爽/杜明霞/许娜；审校 龚芳/艾茂林)

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