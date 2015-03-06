焦点：欧洲企业料加入股票回购热潮 但可能招人物议

图为德国法兰克福证交所内的交易员们。 REUTERS/Staff/remote

路透伦敦3月5日 - 随着央行释出的资金涌入经济，欧洲企业可能加入股票回购大军，但这有可能招致批评，认为企业正在回收资本、而非进行投资以促进增长。

欧洲企业扩大效仿美国企业向投资者回馈资金，各金融市场莫不报以掌声，激励股价上扬，尽管欧元区经济仍欲振乏力。

但随着欧洲央行周一开始1万亿(兆)欧元刺激举措，企业面临的政治压力可能增加，即要利用超低廉的资金来创造就业，而非仅仅进行股票回购。

在美国，美国联邦储备委员会(美联储/FED)多年来旨在振兴实体经济的刺激举措，导致出现回购股票浪潮，同时企业却忽略了资本支出。

几乎没人预计欧洲企业股票回购规模会赶上美国。根据路透数据，美国企业在2009年至2014年间回购了逾2万亿(兆)美元股票。不过，今年包括ABInbev(ABI.BR)及ASML(ASML.AS)等多家欧洲企业已经宣布总额约80亿美元的股票回购。

回购胃纳可能继续增加：欧洲企业的资产负债表上拥有逾1.5万亿美元现金，而能赢得回报的再投资项目却很少。借款成本已然处于历史低点，也低于企业的获利率，再加上欧洲央行料将利用量化宽松进一步压低利率，不难想见企业会做何种选择。

如果美国能提供借鉴，那就是大规模回购股票会招致批评。巴克莱9月发布的一份报告指出，尽管从现金流支出来看，美国企业资本支出仍处于最佳态势，但是股票回购的成长幅度已经超越资本支出，这意味着用于再投资以追求未来成长的现金减少。

“有关企业支出的争论将升温，尤其在欧洲...”克利夫兰PVC Capital Advisors投资组合经理Martin Schulz表示，“随着QE推出，一般选民认为他们将获得所有这些廉价资金...会有企业将现金进行再投资的预期。政治压力将升高。”

**资本支出下滑**

资本支出并没有完全消散；例如法国零售巨头家乐福(CARR.PA)周四表示，2015年将增加资本支出以巩固其欧洲超市业务的复苏。但根据经济合作暨发展组织(OECD)2013年的报告，资本支出与净营收之比自1990年代起在全球范围内都开始下降。

花旗在2014年的一份研究报告指出，2010年到2013年间派息和股票回购在美国增长了逾40%，盖过了资本支出的增幅，并使企业实际上成为“巨型资本回收站”。

与之相比，the U.S. Industrial Research Institute的调查发现，三分之二的实验室和研发中心主管预计，2015年的预算基本没有变化。

虽然并购活动支出出现了增长，但巴克莱数据显示，在金融危机后美国市场交易规模反弹，其中大部分是以股权支付，现金占比在下降。

但欧洲企业未必就会是通过融资大规模回购股票的巨型资本回收站。

投资者表示，与美国相比，企业高管的报酬与股票期权的关系并不那么密切，这是欧洲不会出现回购潮的又一个因素。(完)

(翻译 杜明霞/张荻； 审校 张明钧/李春喜)

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