投资焦点：经济改善推升欧洲通胀预期 德债收益率走低预测遭质疑

焦点：加拿大总理特鲁多迫于选举压力 只好拿美加贸易争端说事
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路透伦敦5月1日 - 金融市场押注欧元区的通缩风险几乎消失殆尽，这令人对德国指标公债收益率(殖利率)可能跌至零甚至负值的预测产生疑问。
本周欧洲市场发生全线逆转，欧元录得三年半最大涨幅，德债收益率涨幅也创下逾两年来最大。
收益率大涨的主要原因，是德国周三公布的4月消费者物价调和指数(HICP)高于预期，尽管较上年仅增长0.3%。
一年期欧元通胀互换利率在数据公布后上涨10个基点至1.11%，今年年初时接近负1%。
两年期通胀互换利率触及1%，1月时也曾跌破零。
由于欧元区经济出现逐渐改善迹象，例如民间贷款三年来首度扩增，在加上油价从1月低点每桶45美元已回升近五成，短期通胀预期已经回升。
“通缩风险肯定已经消退，“荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet。“但市场仍认为长期而言欧洲央行将难以达成目标。”
欧洲央行将把通缩消退和通胀进一步上扬，视为1万亿(兆)欧元印钞计画正发挥作用的证据；欧洲央行推出量化宽松，以避免面临像日本一样物价陷入不断下跌循环的威胁。
但物价加速上涨，恐将对于欧元区借贷成本三年来下跌趋势构成威胁，特别是德国；德国10年期公债一直到上个礼拜还看似将跌至零、甚至负利率水准。
欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率最新报1.76%；此一指标评估市场预测在2020年时对于2025年通胀预期，这也是欧洲央行偏好的是场长期预期指标。
这项数据略低于欧洲央行推出量化宽松计划前夕触及的年内高点，但仍不及欧洲央行略低于2%的通胀目标。
即便50年通胀掉期也只是1.89%，表明市场并不认为通胀将在可预见的未来重返目标水准。
**有所怀疑**
不过短线预期的反弹，已令人对欧洲央行量化宽松的作用产生怀疑。大家长期以来一直认为，欧洲央行资产购置将持续推低公债收益率(殖利率)，甚至将使德国公债收益率降为负值。
10年期德国公债收益率周四上涨至0.38%，接近量化宽松前的水准；而上周该收益率还一度触及纪录低点0.05%。
“这表明，仅仅因为经济状况有所好转，德债收益率就有可能开始走高，”荷兰合作银行市场分析师Elwin de Groot表示。
“那些曾认为收益率将下跌到零甚至负值的投资者...将产生怀疑。或许这种近期不太可能消失的波动率，本身就会造成收益率走高。”
现在就判断德债收益率永远不会触及零还为时尚早。那需要有持续的经济复苏来支撑。
许多欧元区国家的债务都高于他们的经济总量，令政府难以用政策来支持复苏。而且，希腊在欧元区未来的命运也还悬而未决。
短期通胀预期则将明显取决于油价走势。
一些投资者因此认为近期的走势只是暂时性的。
“我们预期通胀率将在夏季意外下滑。我们还没有走出困境。我们认为当前的卖压...是暂时的重整，我们仍预计德国10年期收益率将深陷负区域。”苏格兰皇家银行的利率分析师Marco Brancolini说道。（完）
(编译 李春喜/张明钧/陈宗琦/高琦 审校 徐文焰/艾茂林/王颖/龚芳)
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