调查：欧洲投资人焦虑不安 6月现金持有比重增至三年高点

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦6月30日 - 欧洲投资者因希腊债务违约迫近而倍感忧虑，在6月卖出股票和债券并转而增持现金，使投资组合中的现金持有比重达到将近三年高点。

路透针对20位欧洲投资经理人进行的月度调查发现，其全球投资组合中的股票配置比重降至六个月低点。债券持有比重也处在至少四年低位，因有关美国升息和希腊退出欧元区的臆想不断升温。

调查进行日期为6月19-29日。在此期间希腊与债权人的谈判起先似乎取得进展，但最终不欢而散，希腊决定全民公投，这可能导致该国退出欧元区。周二稍晚希腊料将无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，违约差不多已成事实。(译者注：IMF周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。

欧洲投资者6月现金持有比重升至11.1%，比5月上升2.7个百分点。上次出现这样的水准还是在2012年7月，当时欧元区债务危机让意大利和西班牙一片狼藉，迫使欧洲央行总裁德拉吉发出“竭尽所能”保护欧元的承诺。

今年3月以来现金持有比重上升5个百分点，其原因在于希腊问题、4月和5月的债市动荡、美国升息时间和速度的不确定性以及对中国经济成长疲软的担忧。

在债券投资组合中，欧元区债券配置比重的平均水平较5月上升1.2个百分点。5月时德债遭遇大规模抛售，导致投资者将配比水平降至四个月低点。

瑞银全球资产管理分析师Boris Willems认为，中期来看风险资产可能前景不错。但他警告称，未来几个月预计波动性仍将维持在较高水平，这是由于美联储的货币政策正常化、希腊债务危机进展等问题造成的。

投资者仍然普遍对希腊问题的解决抱乐观态度，不过多数人警告称，希腊债务问题的缓和还需数年时间。

近期其它重要因素还包括美联储可能在9月实施九年来的首次升息。

Natixis分析师Raphael Gallardo称，债券市场已经消化了升息预期，但股市尚没有，“因为在利润率萎缩的情况下美股的估值仍然较高”。

汤森路透数据显示，美股标准普尔指数的市盈率为17倍，高于长期平均水准。

投资者决定将美股在股票投资组合中的比重降至19%，为2013年10月以来第三低点，且较2015年初下降8个百分点，背后的原因可能就在于美联储以及股票高估值。

欧股在股票投资组合中的比重略升至32.3%。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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