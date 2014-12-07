欧洲股市上扬 德股DAX创纪录新高

美国劳工部公布，11月非农就业岗位增长32.1万，为2012年1月来最高，远胜路透访查分析师预估的23万。

“我们知道美国经济正在不断改善，但这些数据太强了，绝对刺激了市场的利多人气。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)交易员Pierre Martin表示。

周五德国公布的10月工业订单增幅也远胜预期。

德股DAX指数.GDAXI劲升2.39%，收报10,087.12点的纪录新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.8%，报1,405.17点。绩优股百威英博(ABI.BR)、戴姆勒(DAIGn.DE)和沃达丰(VOD.L)领涨，升3-3.6%。

石油服务类股逆势下滑，因布兰特原油期货徘徊在每桶69美元。Seadrill (SDRL.OL)重挫5.6%，Saipem(SPMI.MI)大跌6.2%。

英国富时100指数.FTSE收高0.95%，收报6,742.84点；法国CAC指数.FCHI大涨2.21%，收报4,419.48点。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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