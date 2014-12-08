欧洲股市收低 因意大利评等遭下调及亚洲数据疲弱

路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周一下滑，回吐上周五的升幅，上周五较晚时候意大利信贷评等遭下调，且中国和日本公布的经济数据疲弱。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%，报1,395.44点，上周五在美国公布远胜预期的就业数据后，该指数急升1.8%。

不过其他国家公布的经济数据就没有那么令人振奋了，中国公布11月出口同比增长4.7%，但进口下滑6.7%，远逊预期，市场对全球第二大经济体可能进一步放缓的担忧加重。

日本公布第三季经济萎缩的程度较初估值更为严重，因企业投资下滑。

能源股续跌，布兰特原油期货LCOc1重挫超过3美元，此前摩根士丹利下调油价预估，且油市从中国贸易数据中也没有获得什么支撑。

汤森路透数据显示，STOXX油气股指数.SXEP自6月以来已经暴跌约23%，市值蒸发约2,400亿美元，超过欧洲最大石油公司荷兰皇家壳牌的总市值。

上周五，标普下调意大利评等至BBB-，较垃圾级别仅高一个级距，指因经济成长疲弱及竞争力低迷，影响了该国庞大的公共债务的可持续性。

德股DAX指数.GDAXI跌0.72%，收报10,014.99点。英国富时100指数.FTSE收低1.05%，收报6,672.15点；法国CAC指数.FCHI下挫1%，收报4,375.48点。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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