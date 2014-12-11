欧洲股市止跌收涨 但希腊股市连续第三日下挫

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦/巴黎12月11日 - 欧洲股市周四结束三日连跌收涨，跟随美国股市涨势，因美国消费者支出数据强于预期。
不过，希腊股市连跌第三日，因总统选举将近，引发市场担忧政治动荡可能使该国重陷危机。
如果总理萨马拉斯亲睐的总统候选人未获得议会的投票支持，该国将会提前举行大选，反对国际救助计划的左翼激进联盟党可能获胜。
“市场正在消化政治不确定性将拖累经济复苏放缓的风险，”Piraeus Securities的分析部主管Natasha Roumantzi表示。
“如果无迹象显示希腊将找到一个解决政治问题的方案，那么该国股市将进一步走低。”
希腊综合指数.ATG今日急跌7.4%，本周迄今累计暴跌20%。
多数欧元区股指尾盘转跌为升，因美国数据显示，11月消费者支出强劲增长，受助于汽油价格回落提振假日购物季的销售。
欧元区绩优股指数Euro STOX 50.STOXX50E收涨0.3%，报3,159.11点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3持平在1,357.43点。该指数前三日累计跌幅达3.4%。
空中客车(AIR.PA)劲挫4.3%，昨日重挫10%，因该公司预计2016年获利持平，令投资者意外。
德股DAX指数.GDAXI上涨0.64%，收报9,862.53点。英国富时100指数.FTSE收挫0.59%，收报6,461.70点；法国CAC指数.FCHI下挫0.05%，收报4,225.86点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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