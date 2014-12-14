欧股创2011年中以来最大周度跌幅

路透巴黎12月12日 - 欧洲股市周五大跌，同时录得2011年中以来最大周度跌幅，因原油价格直线下跌打击欧洲能源股板块。

STOXX Europe 600 指数本周下跌5.8%，市值蒸发约5,240亿美元，规模超过了挪威年度国内生产总值(GDP)。

“损失惨重。经过这么低迷的一周，甚至在一周将结束时也没有反弹的迹象。油价找不到支撑让市场人士恐慌，”Saxo Bank交易员Pierre

Martin称。

油价周五跌至2009年中以来未见的新低，布兰特原油期货LCOc1跌破每桶62美元，美国原油期货跌穿58美元，因担忧全球供应过剩但需求疲软。

Saipem (SPMI.MI)大跌5.6%，触及10年低位。皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)下挫3%，Repsol (REP.MC)重挫6%。

原油价格较6月下跌近50%，迫使很多欧洲石油服务企业减少派息，因为他们要加紧削减成本，包括Seadrill (SDRL.OL)和Fugro (FUGRc.AS)等。

STOXX油气股指数.SXEP跌3.6%，6月以来重跌30%。这波跌势令该板块市值蒸发约3,000亿美元。

“现在的情况是，能源生产国存在企业和国家违约风险，这可能重燃全球系统性风险，”百达策略主管Christophe Donay称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.6%，报1,321.73点，2014年全部涨幅几乎回吐，仅剩0.4%。

随着卢布兑美元跌至新低约58，对俄罗斯曝险较高的个股周五也受到打击。

本周希腊政治危机也打压市场人气，ATG股指.ATG上周五以来暴跌20%。

德股DAX指数.GDAXI重挫2.72%，收报9,594.73点。英国富时100指数.FTSE收挫2.49%，收报6,300.63点；法国CAC指数.FCHI重挫2.77%

，收报4,108.93点。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李军)

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