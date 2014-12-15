欧股下跌2.4% 因油价持续下跌燃点通缩忧虑

路透巴黎12月15日 - 欧洲股市周一下跌，延续上周被大举抛售的頽势，因油价不断下滑，拖累能源股走低，且燃点欧元区滑入通缩的忧虑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.4%，报1,290.65点，为约两个月来最低，由能源股领跌，因布兰特原油LCOc1下跌至接近每桶60美元的五年新低。

意大利ENI (ENI.MI)下跌3.5%，西班牙Repsol (REP.MC)急跌3%，英国BP (BP.L)大跌3.2%。

STOXX 600指数 大跌2.2%。该指数在过去六个交易日下跌7.9%，相当于其市值蒸发了大约7,100亿美元，接近沙特阿拉伯一年的国内生产总值(GDP)。

“油价下跌对欧洲经济通常是良好消息，但在目前的情况下，油价下跌是坏消息，因为它令欧洲通缩风险大幅上升，”Diamant Bleu Gestion基金经理和总裁Christian Jimenez说。

欧洲央行管委维斯科在周一下午表示，油价下滑将在未来数月重压本已在低位的欧元区通胀。

欧洲央行已下调未来两年的经济增长预估和通胀预估。

英国富时100指数.FTSE收挫1.87%，收报6,182.72点，此为约18个月来最低。

德股DAX指数.GDAXI重挫2.72%，收报9,334.01点。法国CAC指数.FCHI急跌2.52%，收报4,005.38点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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