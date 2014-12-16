欧股尾盘反弹大幅收高1.9% 因卢布及油价回升和技术面因素

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦12月16日 - 欧洲股市周二尾盘反弹，因俄罗斯卢布兑美元扳回日内大量跌幅，且油价也收复失地。
交易商直指美国国务卿克里的的讲话扶助欧股的表现。克里称，俄罗斯采取了具建设性的行动，将可能降低乌克兰的紧张情势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.8%，报1,314.31点，盘中触及1,273.2点低位。该指数回升，因油价CLc1 LCOc1和卢布兑美元RUB=反弹。
FTSEurofirst 300指数成交量较过去三个月均值高约80%。
“克里的讲话...令市场由跌转升，”Hobart Capital交易商Justin Haque说。
其他交易商表示，欧股反弹可能是技术因素，因在俄罗斯紧急大幅升息后，市场交投震荡，许多关键股指出现超卖。
交易商亦指出，投资者调整头寸，为今日稍后到期的原油期权和周五到期的股市期权做准备，也放大了欧股尾盘反弹之势。
英国富时100指数.FTSE收涨2.41%，收报6,331.83点。德股DAX指数.GDAXI劲升2.46%，收报9,563.89点。法国CAC指数.FCHI急升2.19%，收报4,093.20点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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