欧股收高 受助于能源股反弹和ECB料推出经济刺激举措的新线索

路透伦敦12月17日 - 欧洲股市周三在尾盘反弹，因能源股回升，且新迹象显示欧洲央行将采取进一步经济刺激行动，带动银行股上涨。

布兰特原油周三上升至每桶60美元以上，因美国数据显示原油库存不断减少。

油价反弹，提振STOXX Europe 600油气指数.SXEP上升3.3%。

“如果你可以承受风险，看来现在是买入石油资产的良好时机，”Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu说。

能源股对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨的功劳最大，该指数收升0.1%，报1,316.76点。FTSEurofirst 300指数在今日大部份时间下跌，因担心俄罗斯金融动荡。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也收复稍早失地，收涨0.1%。

德国DAX指数.GDAXI没有跟随较广泛市场反弹之势，收低0.2%，收报9,544.43点。

在德国DAX指数成份股中，有许多企业出口商品到俄罗斯市场。尽管俄罗斯央行升息，但本周卢布遇到大量卖压而暴跌。

一些交易商表示，俄罗斯造成的动荡将为欧洲央行采取新的经济刺激举措带来更多压力。

欧洲央行执委科尔称央行在采取更多行动料有更大共识，问题在于怎样做是最好，购买公债是“基线选项”。

交易商也表示，欧洲央行决策者将寻求遏止希腊政治不确定外溢。希腊主要股指ATG指数.ATG上涨3.3%。

希腊总理提名的总统候选人在三轮选举中的首轮选举仅获160位议员支持，低于200席的当选要求。如果无法顺利选出总统，将会令希腊提前进行国会大选，令希腊政治陷入新的乱局。

英国富时100指数.FTSE收升0.07%，收报6,336.48点。法国CAC指数.FCHI升0.46%，收报4,111.91点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李婷仪)

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