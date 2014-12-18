欧股劲升3%录得三年来最大单日涨幅 受助于希腊股市反弹

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦12月18日 - 欧洲股市周四急升，因希腊主要反对党领袖称，他承诺一旦该党派在明年选举中胜出，希腊仍会继续留在欧元区，他的言论支撑市场。
油价短暂反弹、美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明对通胀措辞温和，以及俄罗斯市场恢复相对平静，扶助推动欧股录得三年来最大单日升幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升3%，报1,356.23点，刷2011年11月来最大单日百分比升幅，因希腊股市扭转稍早跌势。
希腊综合指数.ATG抹去稍早跌幅，上涨1.5%，此前左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)接受路透访问时表示，如果该党在希腊选举中胜出，他希望和欧盟就债务援助条款进行磋商，且将致力于让希腊留在欧元区。
希腊市场原本下跌，因如果希腊议会无法在年底前选出新总统，希腊将会举行大选，而联盟党胜出的机会很大，令人怀疑希腊将会否留在欧元区。
油价短暂上涨，推高油股。布兰特原油一度跳涨至每桶63美元，油价在欧洲市场收市后回落。
挪威能源服务公司Seadrill (SDRL.OL)大幅收高9%。STOXX 600油气指数.SXEP劲扬2.7%，但较10月初仍低逾18%。交易商表示，许多油股被大量作空，容易被轧空。
金融股上涨，为欧股的点数升幅贡献最大，此前美联储称将“耐心”决定何时升息，主席叶伦把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。
英国富时100指数.FTSE收升2.04%，收报6,466.00点。法国CAC指数.FCHI劲升3.35%，收报4,249.49点。德国DAX指数.GDAXI收涨2.79%，收报9,811.06点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”