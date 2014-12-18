欧股劲升3%录得三年来最大单日涨幅 受助于希腊股市反弹

路透伦敦12月18日 - 欧洲股市周四急升，因希腊主要反对党领袖称，他承诺一旦该党派在明年选举中胜出，希腊仍会继续留在欧元区，他的言论支撑市场。

油价短暂反弹、美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明对通胀措辞温和，以及俄罗斯市场恢复相对平静，扶助推动欧股录得三年来最大单日升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升3%，报1,356.23点，刷2011年11月来最大单日百分比升幅，因希腊股市扭转稍早跌势。

希腊综合指数.ATG抹去稍早跌幅，上涨1.5%，此前左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)接受路透访问时表示，如果该党在希腊选举中胜出，他希望和欧盟就债务援助条款进行磋商，且将致力于让希腊留在欧元区。

希腊市场原本下跌，因如果希腊议会无法在年底前选出新总统，希腊将会举行大选，而联盟党胜出的机会很大，令人怀疑希腊将会否留在欧元区。

油价短暂上涨，推高油股。布兰特原油一度跳涨至每桶63美元，油价在欧洲市场收市后回落。

挪威能源服务公司Seadrill (SDRL.OL)大幅收高9%。STOXX 600油气指数.SXEP劲扬2.7%，但较10月初仍低逾18%。交易商表示，许多油股被大量作空，容易被轧空。

金融股上涨，为欧股的点数升幅贡献最大，此前美联储称将“耐心”决定何时升息，主席叶伦把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。

英国富时100指数.FTSE收升2.04%，收报6,466.00点。法国CAC指数.FCHI劲升3.35%，收报4,249.49点。德国DAX指数.GDAXI收涨2.79%，收报9,811.06点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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