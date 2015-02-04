欧股收高 因LVMH业绩优于预期及希腊银行股继续反弹

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透巴黎2月4日 - 欧洲股市周三收高，因LVMH (LVMH.PA)业绩优于预期，带动奢侈品生产商股票大涨，而希腊银行股继续反弹，因投资人寄望希腊同欧盟达成债务协议。
LVMH跳升8.1%，并触及纪录高位，之前该公司宣布第四季营收增长，部分归因于明星设计师Nicolas Ghesquiere带领Louis Vuitton品牌复兴。
同业Hermes (HRMS.PA)和Kering (PRTP.PA)分别跳涨3.1%和2.3%。
希腊银行股续升，Bank of Piraeus (BOPr.AT)暴涨20.8%，Eurobank (EURBr.AT)升10.7%，收复大选结果公布后的所有失地。
能源股止住近期大涨势头，跟随油价回软。布兰特原油期货LCOc1跌3.2%，报56.01美元，因市场再度担心全球需求和库存高企。
石油巨擘BP (BP.L)和道达尔(TOTF.PA)分别跌1%和1.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,487.20点。
英国富时100指数.FTSE微跌0.17%，收报6,860.02点；法国CAC 40指数.FCHI升0.39%，收报4,696.30点。德国DAX指数.GDAXI收高0.19%，收报10,911.32点。
瑞士SMI指数.SSMI表现出众，劲扬1.9%，受奢侈品生产商股票大涨提振，且瑞郎兑欧元EURCHF=下滑，投资人认为这对瑞士出口商有利。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。