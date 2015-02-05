欧洲股市几收平盘 受希腊股市重挫牵制

路透伦敦/巴黎2月5日 - 欧洲股市周四受到希腊股市大跌牵制，此前欧洲央行突然宣布将不再接受希腊公债作为融资抵押。

希腊银行股.FTATBNK暴跌10%，希腊ATG股指.ATG重挫3.4%。

National Bank of Greece (NBGr.AT)急跌12.3%，Bank of Piraeus (BOPr.AT)暴挫15%。在欧洲央行同意授权给希腊央行，向该国银行提供最多600亿欧元资金后，希腊股市收复部分失地。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.04%，报1,487.81点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E小跌0.2%。

NewSmith Asset Management投资组合经理人Jean Maigrot表示，正利用市场波动买入他认为超卖的股票，比如法国巴黎银行(BNPP.PA)，沽出LVMH (LVMH.PA)等他认为超买的股票。

法国巴黎银行周四重挫3.7%，此前该行警告税收增加以及新的规管会殃及其2016年盈利。

瑞士政府周四警告称，瑞郎升值意味着经济成长将较预期疲弱，但仍很难评估经济会放缓到何种程度。瑞士股指SMI.SSMI跌0.7%。

一些交易员表示，欧洲央行决定开始购买公债以向欧元区经济挹注资金，这抵消了对欧股的伤害。

英国富时100指数.FTSE微升0.09%，收报6,865.93点；法国CAC 40指数.FCHI升0.15%，收报4,703.30点。德国DAX指数.GDAXI微跌0.05%，收报10,905.41点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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