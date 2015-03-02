欧洲股市收低 因希腊银行股和油股下滑

路透伦敦3月2日 - 欧洲股市周一收低，盘中创数年新高后走势逆转，因市场持续担心希腊债务问题拖累该国银行股下滑，且能源股跟随油价走低。

希腊银行指数.FTATBNK大跌约10%，希腊国家银行(National Bank of Greece)(NBGr.AT)、Piraeus Bank(BOPr.AT)和Alpha Bank (ACBr.AT)跌乎介乎10.0-11.8%，跌幅居前。

“对希腊可能违约的忧虑肯定没有完全消退，”Baader Bank股市策略师主管Gerhard Schwarz说。

希腊周六对于今年夏季必须向欧洲央行偿还大量债务一事提出质疑，之前该国政府承认面临问题，难以向国际债权人偿债。

德国总理默克尔周一表示，希腊需要提供更多有关改革方案的细节。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%，报1,560.59点，稍早升至2007年底来最高1,567.68点。

德国DAX指数.GDAXI和英国富时100指数.FTSE盘中也触及纪录新高。德国DAX指数收涨0.08%，报11,410.36点。英国富时100指数.FTSE小跌0.09%，收报6,940.64点。

能源股大跌，STOXX Europe 600油气指数.SXEP下挫1.5%，为跌幅最大的板块，此前油价大跌3.9%。Tullow Oil (TLW.L)股价急跌7.7%，因担心公司项目将推迟，且该股很可能被富时100指数剔除。

法国CAC 40指数.FCHI收跌0.69%，报4,917.32点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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