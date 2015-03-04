欧洲股市收盘接近多年高点 汽车股劲升

路透伦敦3月4日 - 欧洲股市周三尾盘上涨，收盘逼近多年高点，欧元兑美元跌至11年半低点，提振了出口类股。

在美国服务业数据公布后，美元上涨。美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。此外，欧洲央行(ECB)即将开始实施量化宽松。

“欧洲股市从令人振奋的美国服务业PMI报告中获得额外提振。通常美国经济数据良好利多美元并导致欧元走软，有利于欧洲汽车类股，这个板块对于汇率变化特别敏感，”汇丰银行的股票策略主管Robert Parkes表示。

STOXX欧洲600汽车与零件类股指数.SAXP涨1.8%，为涨幅最大的板块，帮助整体STOXX 600指数收高0.8%。

STOXX 600指数今年迄今上涨了14%，为该指数1986年末推出以来的最强年初表现，而且是表现最好的资产类别。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%，报1,557.03点，接近本周稍早触及的七年高位1,567.68点。

企业面消息帮助一些企业股价大涨。英国广播业者ITV (ITV.L)劲升5.7%，是FTSEurofirst 300指数中涨幅最大者。该公司表示，计划通过特别股利向股东返还2.5亿英镑。

渣打银行(STAN.L)大涨5.1%。该银行表示，计划在三年内削减18亿美元成本并缩减贷款，努力平息外界对于其资本状况的担忧。

“市场原来做好了最坏打算，而随着企业削减成本并维持股息，今天的数字似乎让投资者感到惊喜，”London Capital Group的交易员Lewis Sturdy表示。

但贵金属矿商Fresnillo (FRES.L)大跌8.5%。该公司公布税前年度获利锐减40%，受黄金与白银价格下跌拖累。

英国富时100指数.FTSE涨0.44%，收报6,919.24点。德国DAX指数收高0.98%，报11,390.38点。法国CAC 40指数.FCHI收涨0.99%，报4,917.35点。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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