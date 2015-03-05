欧股触及逾七年高位 欧洲央行功不可没

路透伦敦/巴黎3月5日 - 欧洲股市周四触及逾七年高位。欧洲央行(ECB)的言论令人鼓舞，超市家乐福(Carrefour)(CARR.PA)和基金公司施罗德投资(SDR.L)的业绩强劲，提振股市大涨。

欧洲央行总裁德拉吉表示，如果有必要，定于下周一开始的购债计划可能持续到2016年9月以后。欧洲央行亦上调了对今明两年的经济增长预估。

“他表明了坚持推进这项计划的决心，并消除了(找不到债券卖家的)担忧，”BNP Paribas Investment Partners的多资产解决方案首席分析师Joost Van Leenders表示，“整体来看，对股市利好。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,569.48点。在德拉吉讲话时，该指数触及2007年11月以来的最高水平1,572.02点。

全球第二大零售商家乐福上涨2.4%。该公司表示，今年将增加资本支出。

英国基金公司施罗德投资劲升4.7%。该公司公布2014年税前获利增长优于预期。

据汤森路透Starmine数据，迄今为止，大约80%的STOXX Europe 600指数成分股公布了业绩，他们的获利平均较上年同期增长22%。这是欧洲自2011年年中以来最强的财报季。

矿企逆势下跌。力拓(RIO.L)跌2.9%。中国宣布2015年经济成长目标约为7%，这是25年来的最慢增速。

英国富时100指数.FTSE涨0.61%，收报6,961.14点。德国DAX指数.GDAXI收高1.0%，报11,504.01点。法国CAC 40指数.FCHI收涨0.94%，报4,963.51点。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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