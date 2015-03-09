欧洲股市走低 欧元区购债计划今日开始实施

路透巴黎/伦敦3月9日 - 欧洲股市周一走低，投资者在近期大涨后锁定获利，今日欧洲央行和欧元区成员国央行开始执行购债计划，以提振区内通胀和经济成长。

欧洲股市自年初以来劲扬，FTSEurofirst 300指数.FTEU3在欧洲央行量化宽松计划开始实施前累计攀升逾14%。

“今日的市场表现是典型的‘传言时买入，消息出炉后卖出’。欧洲股市自年初以来累计攀升15%，QE所带来的正面影响到目前为止已经被消化，”Saxo Bank的交易员Pierre Martin表示。

“由于对美联储何时开始升息存疑，人们认为还是先落袋为安。”

欧洲股市今日的表现与上周五美国股市走势如出一辙，当日美国公布强劲的非农就业报告，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%，报1,567.09点，从上周触及的七年高位回落。

希腊银行股跌幅居前，Bank of Piraeus(BOPr.AT)重挫12.4%；Eurobank(EURBr.AT)急跌11.3%，欧元区财长开会，讨论希腊政府承诺的改革举措。

欧元区财长周一敦促希腊“不要再浪费时间”，必须立即开始与国际金主就执行改革计划，以获得急需的新资金展开严肃磋商。

英国富时100指数.FTSE跌0.51%，收报6,876.47点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.27%，报11,582.11点。法国CAC 40指数.FCHI收挫0.55%，报4,937.20点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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