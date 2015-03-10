欧洲股市受商品股拖累走低 但任命新执行长消息提振瑞信

路透伦敦3月10日 - 欧洲股市周二续跌，从七年高位回落，因油价和金属价格重挫拖累商品股走低，不过瑞士信贷CSGN.VX上扬，因公司任命新执行长。

瑞信跳升7.8%，之前该公司称，已聘请英国保诚集团的执行长Tidjane Thiam出任公司新执行长。保诚集团(PRU.L)回落3.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%，报1,551.85点，上周五触及七年高位1,579.93点。

能源和矿业股走低，拖累市场普跌。STOXX Europe 600油气股指数.SXEP急跌3.5%，为跌幅最大的类股。欧洲基本资源股指数.SXPP回落2.2%，因原油和主要金属价格下跌1.0%到2.6%不等。

“股价波动性显示，在年初开局表现强劲后，投资者看不清市场的短期基本面，”BCS Asset Management的全球股权基金经理Edmund Shing表示。

英国富时FTSE 100指数.FTSE急跌2.52%，收报6,702.84点，为跌幅居前的欧洲主要股指，因能源和矿业股在该指数中的权重超过了20%。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.71%，报11,500.38点。法国CAC 40指数.FCHI收挫1.12%，报4,881.95点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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