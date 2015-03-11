欧股受欧元大跌提振劲升 德国股指再创新高

路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周三从昨日大跌中反弹，因欧元下挫提振该地区出口商，带动德国股市创新高。

意大利电信(TLIT.MI)劲升7.7%，交易商表示因投资人预期意大利国内移动电话产业将出现整合。

成份股中包括大型出口商宝马(BMWG.DE)和大众(VOWG_p.DE)的德国DAX指数.GDAXI收高2.66%，报11,805.99点，创纪录收盘新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.3%，报3,649.54点。

周三，欧元兑美元12年来首次跌穿1.06美元，在欧洲央行本周开始启动1.1万亿欧元购买资产计划后延续普遍跌势。

交易商表示，欧洲央行购债计划的一个效果就是令德国和欧洲股票在相对价格和收益上要比德债更有吸引力。