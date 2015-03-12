欧洲股市触及七年高位后回稳 受企业业绩支撑

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透巴黎/伦敦3月12日 - 欧洲股市周四持于盘中触及的七年新高附近，受Sabadell宣布标购TSB后股价大跌压制，但强于预期的财报支撑市场。
西班牙Banco de Sabadell (SABE.MC)大跌6.6%，此前该公司宣布以约26亿美元标购英国银行TSBTSB.L，TSB暴涨24%。
德国钾盐矿商K+S (SDFGn.DE)和荷兰轮机工程公司Boskalis (BOSN.AS)公布的业绩优于预期，分别大涨7.5%和5%。
随着欧洲业绩期接近尾声，汤森路透StarMine数据显示，由于欧洲企业开始尝到欧元走软的甜头，此次财报季企业盈利增长15.9%，为自2011年中来最大幅度增加，远高于美国企业季度盈利6.8%的增幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.02%，报1,574.72点，该指数盘中触及七年新高1,581.42点，昨日已经大涨1.5%。
过去一年，欧元兑美元重挫约25%，给了欧洲企业强劲的提振，欧元区企业盈利约一半来自海外。
分析师表示，欧元兑一篮子主要货币=EUR每跌一成，欧洲企业盈利将增加6-8%。
欧元区绩优股周四表现落后，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落了0.2%。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收高0.59%，收报6,761.07点，德国DAX指数.GDAXI微跌0.06%，报11,799.39点，法国CAC 40指数.FCHI下滑0.21%，报4,987.33点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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