欧股上扬 受助于拉法基和渣打银行涨势

路透伦敦3月18日 - 欧洲股市周三上扬，因渣打银行在券商上调评级后急升，拉法基领涨建筑和材料类股，因预期与Holcim合并的交易可能最终达成。

水泥生产商拉法基(Lafarge)LAFP.PA跳涨5.5%，之前有消息人士透露，该公司正在设法挽救与瑞士同业HolcimHOLN.VX的合并交易，两家公司正在讨论合并后新公司的执行长人选，拉法基的执行长Bruno Lafont可能另谋高就。Holcim劲扬2.7%。

STOXX Europe 600建筑和材料股指数.SXOP上涨1.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,590.25点。

渣打银行(STAN.L)大涨8.1%，领涨FTSEurofirst 300指数，之前，Bernstein上调该股评级至“表现强于大盘”。巴克莱将该股评级从“中性”上调至“增持”。

不过，汽车股表现疲弱限制涨幅。德国宝马汽车(BMWG.DE)急跌4.2%，因该公司发布的今年销量和税前获利预期不及一年前的预估。德国DAX指数.GDAXI收跌0.48%，报11,922.77点。

欧洲汽车股指数.SXAP急挫2.6%，分析师称，投资者在该类股今年大涨30%后锁定获利。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)稍后发布政策声明前，投资者保持谨慎。

法国CAC 40指数.FCHI收高0.09%，报5,033.42点；英国富时FTSE 100指数.FTSE收涨1.57%，收报6,945.20点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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