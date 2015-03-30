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国际财经 | 2015年 3月 31日 星期二 07:28 BJT

欧洲股市反弹 购并消息刺激科技股领涨

路透巴黎3月30日 - 欧洲股市周一上扬，从上周跌势中反弹，受助于科技股在行业购并磋商消息刺激大涨。

晶片生产商英飞凌(IFXGn.DE)劲扬4.2%，同业意法半导体<STM.PA和ASML (ASML.AS)分别涨3.6%和2.9%。

上周五在消息称英特尔(INTC.O)正洽商收另一晶片商Altera ALTR.O，交易规模可能超过100亿美元后，美国科技股攀升。

企业购并交易以及欧洲央行新的经济刺激措施扶助打压欧元，带动欧股今年创下新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.2%，报1,596.31电，逼近本月稍早触及的七年半高位1,613.80点。

德股DAX指数.GDAXI收高1.83%，报12,086.01点，接近3月中触及的12,219.05点纪录高位。

法国CAC指数.FCHI上扬0.98%，收报5,083.52点。英国富时100指数.FTSE收高0.53%，报6,891.43点。

希腊股市ATG指数.ATG表现落后，仅升0.5%，因对该国经济和政治局势的担忧挥之不去，打压股指。

希腊最大债权国德国称希腊要提供更多改革细节，欧元区才能给予希腊进一步金援。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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