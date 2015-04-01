欧股第二季首日上涨 因欧元区PMI数据强于预期

路透伦敦4月1日 - 欧洲股市周三上扬，为第二季开了个好头，因数据显示3月欧元区制造业活动扩张的速度超过预期。

Markit公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.2，创10个月高点，初值为51.9，是区内经济复苏的最新迹象。

利好的PMI数据扶助推动西班牙IBEX指数.IBEX攀升0.6%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB上扬1%。两个指数均触及2010年以来最高。

银行股是最大的赢家，STOXX Europe 600银行股分项指数.SX7P急升1.1%。

“总体来看，西班牙表现相当不错，近期的数据强于预期，”Peregrine & Black的销售交易员Markus Huber表示，“银行越来越有吸引力，因之前表现落后较多。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,589.87点。该指数首季急升16%。

“经济前景不断改善，例如今天的PMI数据增强，投入成本降低(尤其是能源成份)以及欧元走软导致海外获利增加等因素，将点燃一波企业上调获利预期的周期，”Royal London Asset Management的欧洲基金经理Neil Wilkinson表示。

英国富时FTSE 100指数.FTSE上扬0.54%，收报6,809.50点。德国DAX指数.GDAXI升0.29%，报12,001.38点。法国CAC 40指数.FCHI收涨0.57%，报5,062.22点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。