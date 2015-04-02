欧股复活节假期前小跌 矿业股和能源股承压走软

路透伦敦/巴黎4月2日 - 欧洲股市周四大致持平，矿业股和能源股下挫抵消了零售商玛莎百货(MKS.L)公布业绩后的大涨。

交易商表示，在周五美国公布就业报告前投资人不愿买入，周五欧洲市场将休市。

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。该数据令周五非农就业报告令人失望的可能性增加。

英国零售商玛莎百货大涨5.2%，其非食品销售四年后首次恢复成长。

油气股.SXEP下挫近1%，因油价大跌达4%。铜价跌向两周低点，拖累基本资源股.SXPP也承压走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,586.76点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收平。

今日成交量较三个月均值低三成，因奥斯陆、哥本哈根和斯德哥尔摩股市在复活节假期前全天或半天休市。

主要欧洲市场将从周五至周一休市，周二恢复交易。

英国富时FTSE 100指数.FTSE上扬0.35%，收报6,833.46点。德国DAX指数.GDAXI跌0.28%，报11,967.39点。法国CAC 40指数.FCHI收涨0.24%，报5,074.14点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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