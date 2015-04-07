欧股上扬 因联邦快递出价收购TNT引发并购热潮

路透伦敦/巴黎4月7日 - 欧洲股市周二上扬，因联邦快递(FDX.N)出价44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹递送公司TNT ExpressTNTE.AS的消息带动其他同类股票上扬。

TNT暴涨28.1%，该公司最大股东PostNL (PTNL.AS)急升12.4%。PostNL曾表示，将出售所持14.7%的TNT股份给联邦快递。

“根据我们的经济附加值(EVA)计算，联邦快递的出价还算合理，”ING的分析师在一份报告中写道，报告还表示，此项交易使PostNL得以在2016年支付股息。

其他企业并购活动包括，法国媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)出价收购Orange(ORAN.PA)旗下的视频分享网站Dailymotion。两只股票分别上涨1.2%和0.9%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.6%，报1,612.25点，跟随美股在上午五公布疲弱就业数据后出现的涨势。

“美国就业数据令人失望，促使投资者重新考虑美国6月升息的情景，这对股市而言是好消息，”巴克莱法国的资产组合经理Philippe Cohen说。

“目前，市场关注点将转向美国企业业绩期。”

法国CAC 40指数.FCHI、西班牙IBEX指数.IBEX和意大利MIB 指数.FTMIB分别上扬0.8-1.7%，均触及数年高位。

希腊股市上扬，因投资者对该国政府周末采取行动，缓解对其可能到期无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的担忧表现欢迎。希腊的Athex.ATG指数收涨0.8%。

英国富时FTSE 100指数.FTSE上扬1.88%，收报6,961.77点。德国DAX指数.GDAXI升1.3%，报12,123.52点。法国CAC 40指数.FCHI收涨1.52%，报5,151.19点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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